Wer nachts mit seinem Auto auf der A1 unterwegs ist und über die Elbe fahren will, der muss öfter mal warten. Doch das liegt nicht an einem gewöhnlichen Stau, sondern am maroden Zustand einer nur allzu gut bekannten Hamburger Brücke. Bei ganz bestimmten Fahrzeugen muss diese nämlich mehrmals gesperrt werden. Was dahinter steckt, wie so eine Sperrung abläuft und warum ein Neubau noch Jahre auf sich warten lässt.