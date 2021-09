In Schleswig-Holstein hat die Polizei bei einem Pärchen Drogen, Waffen und eine Menge Geld gefunden. Dabei waren die Beamten eigentlich nur angerückt, um einen Streit zwischen den beiden zu schlichten.

Weil sie sich zu laut in der Wohnung in Heide stritten, wurde die Polizei gerufen. Vor Ort trafen diese aber nur noch die 32-jährige Frau an, der Mann (27) hatte sich aus dem Staubgemacht. Dafür stellten die Beamten einige Betäubungsmittel sicher.

Drogen, Schusswaffe, Messer und 1,18 Promille

Doch dabei sollte es nicht bleiben. In der Zwischenzeit war der 27-Jährige zurückgekehrt. Als die Polizisten seinen Rucksack auf weitere verdächtige Gegenstände untersuchen wollten, flüchtete er aber sofort wieder.

Allerdings kam er nicht weit: Die Beamten überwältigten den Mann, der heftigen Widerstand leistete, noch vor dem Haus. In seinem Rucksack und der anschließend durchsuchten Wohnung fanden sich diverse Drogen, eine Schusswaffe, zwei Messer sowie eine Menge Bargeld. Ein Alkoholtest ergab 1,18 Promille.

Das Pärchen wird sich nun wegen diverser Straftaten verantworten müssen – unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (prei)