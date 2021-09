Am frühen Montagmorgen ist Billstedt zum Schauplatz einer größeren Razzia geworden. Beamte der Beweissicherungs- und Festnahme-Einheit (BFE) stürmten fünf Wohnungen. Drei Männer wurden festgenommen.

Wie ein Polizeisprecher der MOPO auf Nachfrage bestätigte, wurden am frühen Montagmorgen fünf Durchsuchungsbeschlüsse in mehreren Häusern in Billstedt vollstreckt. Der Einsatz richtete sich gegen vier Männer, die verdächtigt sind, mit Drogen gedealt zu haben. Zur Zugangssicherung waren mehrere Gruppen der Spezialeinheit BFE im Einsatz.

Drogenrazzia in Billstedt – drei Männer abgeführt

Im Morgengrauen rammten sie die Türen zu mehreren Wohnungen auf und setzten die sich darin aufhaltenden Personen fest. Drogenfahnder des LKA begannen danach mit der Durchsuchung.

Laut Polizeiangaben wurden drei Verdächtigte abgeführt und zur erkennungsdienstlichen Behandlung gebracht. Bei den Durchsuchungen wurden auch Drogen sichergestellt.