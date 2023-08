Wacken-Chaos sorgt für kuriose Situation: Baumarkt-Chef mit genialer Idee

Auch nach einer Nacht versinkt das diesjährige Wacken Open Air weiterhin in Schlamm und Regen. Wegen der aufgeweichten Campingflächen mussten die Veranstalter gestern ein Anreisestopp für das Metalfestival ausrufen – die Anreisenden mussten kurzfristig an anderen Orten Zwischenunterkunft suchen. Ein Baumarkt in der Nähe von Wacken zeigt sich hierbei besonders solidarisch – und lässt die Metalheads kurzerhand in seine Gartenhäuser einziehen.

Der Anreisestopp für das Wacken Open Air muss bestehen bleiben. Das gaben die Veranstalter heute Mittag bekannt. Von weiteren Anreisen werde grundsätzlich abgeraten. Doch was ist mit den Wacken-Fans, die bereits unterwegs waren? Viele verbrachten die erste Nacht auf dem Parkplatz des Volksparkstadions in Hamburg. Auch das Gelände „Hungriger Wolf“ in Hohenlockstedt konnte zur Zwischenunterkunft angefahren werden.

Baumarkt bietet Wacken-Besuchern Gartenhäuser als Unterkunft

Eine besonders kreative Lösung fand jedoch der Hagebaumarkt in Itzehoe, der spontan seine Pforten für die gestrandeten Metal-Fans öffnete: „Wir sind ja nah an Wacken dran. Als wir festgestellt haben, dass die Metalheads nicht aufs Gelände kommen, haben wir schnell gehandelt“, erzählt Dennis Egge, stellvertretender Marktleiter des Baumarkts, der MOPO.

So bietet der Baumarkt seinen Parkplatz und seine Grünflächen als zusätzliche Stellplätze für die Anreisenden an. Für ein trockenes Dach über dem Kopf stellt er zusätzlich sogar seine Gartenhäuser und Carports als Unterkunft zur Verfügung. „Außerdem haben wir auf dem ganzen Gelände Stromkästen und Toiletten aufgestellt“, so Egge. Eine Imbissbude und die Bäckerei des Baumarkts sorgen für die Verpflegung der Anreisenden.

Ein trockenes Dach über dem Kopf: Diese Wacken-Besucher kamen kurzerhand in einem der Gewächshäuser des Baumarkts unter. NEWS5/Schröder Ein trockenes Dach über dem Kopf: Diese Wacken-Besucher kamen kurzerhand in einem der Gewächshäuser des Baumarkts unter.

Mehr als 200 Wacken-Besucher tummeln sich mittlerweile auf dem Baumarkt-Gelände. Eine profitable Geschäftsidee? „Wir stellen das alles kostenlos zur Verfügung“, widerspricht Egge. Jeder sei ja schließlich einmal in Not: „Es sollte einfach eine nette Geste sein.“ Eine Geste, die auch ganz dem Motto der Wacken-Veranstalter „Zusammen stehen“ entspricht.

Anreisestopp zum Wacken Open Air bleibt bestehen

Die Entscheidung, das Baumarkt-Gelände zur Zwischenunterkunft umzugestalten, fiel unter Absprache mit den Wacken-Veranstaltern, welche den Standort schließlich auch auf den Sozialen Medien teilte.

Und was halten die Baumarkt-Kunden von dem plötzlichen Einfall der Metalheads? Egge sieht das gelassen: „Die Kundschaft kennt das, dass es hier einmal im Jahr richtig ausartet.“ Schließlich ist Itzehoe nur etwa 20 Minuten Fahrtzeit von Wacken entfernt. Auch die gestrandeten Wacken-Besucher seien richtig gut drauf: „Sie lassen sich die Laune trotz des schlechten Wetters nicht vermiesen“, so Egge.

Das könnte Sie auch interessieren: Wacken-Fans saufen bei Anreise ab – und stranden in Hamburg

Die Versorgung auf dem Baumarkt-Gelände soll nun fürs Nächste aufrechterhalten werden, bis die Veranstalter eine kurzfristige Lösung gefunden haben. Diese bitten derweil weiterhin um Verständnis für die schwierige Lage – wann und ob die Anreise fortgesetzt werden kann, bleibt also unklar.