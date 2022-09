Vorm Haus: Wohnmobil geht in Flammen auf und brennt komplett nieder

Großeinsatz im Kreis Stormarn: An der Gartenstraße in Barsbüttel ist am Freitagabend ein Wohnmobil in Flammen aufgegangen und komplett niedergebrannt. Es stand auf einem Grundstück, direkt neben einem Wohnhaus.

Um kurz vor 19 Uhr ging bei der Feuerwehr der erste Notruf ein. Zu dem Zeitpunkt soll das Wohnmobil schon stark gebrannt haben. Über das Wohngebiet legte sich eine schwarze Rauchwolke.

Barsbüttel: Wohnmobil geht in Flammen auf

Mit Wasser und Schaum löschten die Einsatzkräfte das Feuer, das vorher aber noch auf einen Schuppen und diverse Mülltonnen übergriff. Vom Wohnmobil blieb nicht mehr viel übrig, nur das fast nackte Gestell deutete auf seine ursprüngliche Form hin.

Abschließend wurde der Bereich noch mit einer Wärmebildkamera durchleuchtet und kontrolliert. Vorher waren aus dem Fahrzeug noch Gasflaschen getragen worden. Einem Sprecher des Lagezentrums zufolge wurden keine Personen verletzt. Die Polizei habe Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen. (dg)