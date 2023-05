„Vorfahrt missachtet“: Mann (25) nach Unfall eine Stunde in Auto eingeklemmt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Mönkloher Straße in Hingstheide (Kreis Steinburg) sind am Sonntagabend drei Menschen schwer verletzt worden. Das bestätigte die Polizei. Demnach sei es offenbar wegen ignorierter Vorfahrt zu der Kollision gekommen.

Ein 25-Jähriger habe laut Polizei mit seinem Audi gegen 19 Uhr die hiesige Kreuzung passieren wollen, ohne aber auf die Vorfahrt eines von links kommenden Opels zu achten. „Er missachtete die Vorfahrt“, sagte ein Polizeisprecher.

25-Jähriger kommt in Hamburger Klinik

Der Opel stieß daraufhin in die Fahrerseite des Audis, wodurch dieser in den Straßengraben schleuderte. Erst nach einer Stunde konnte der 25-Jährige aus dem Wagen gerettet werden, nach aufwändiger Arbeit mehrerer Kräfte der Feuerwehr. Er kam per Helikopter in eine Klinik nach Hamburg. Ob Lebensgefahr besteht, war zunächst unklar.

Die zwei Insassen aus dem Opel, eine 22- und eine 25-Jährige, wurden durch den Unfall ebenfalls schwerer verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden – „sie waren nicht mehr fahrbereit“, so der Sprecher weiter.

Die Straße war mehr als eine Stunde voll gesperrt. Die Polizei übernahm noch am Abend Ermittlungen auf. Sie will nun den genauen Hergang des Unfalls rekonstruieren. (dg)