Alkohol im Spiel: Drei Verletzte nach Unfall mit teurem Sport-Cabrio

Bei einem Unfall in Elmshorn sind in der Nacht zu Samstag drei Menschen verletzt worden: Laut Polizei kam es im Kreuzungsbereich der Wittenberger Straße/Köllner Chaussee zu einem Crash zwischen einem Audi-Cabrio und einem Kleinwagen.

Um 2.15 Uhr kam es zu dem Unfall: Der 22 Jahre alte Mann am Steuer des Kleinwagens soll den weiteren Angaben nach die Vorfahrt missachtet haben; er habe aus der Innenstadt kommend vermutlich nicht am Stoppschild gehalten, sei wohl einfach in den Kreuzungsbereich gefahren, so ein Polizeisprecher.

Beteiligte können selber aus Autos steigen

Der 27-Jährige im Audi, der aus Richtung der A23 kam, habe nicht mehr ausweichen können. Es sei daraufhin zum Crash gekommen. Der Sprecher weiter: „Zunächst war man von einer eingeklemmten Person ausgegangen. Dies bestätigte sich vor Ort aber nicht.“ Die drei beteiligten Personen waren bereits alle aus den Fahrzeugen gestiegen.

Die zwei Insassen des Sportwagens kamen in eine Klinik, der 27-jährige Fahrer war laut Polizei leicht angetrunken (0,9 Promille). Der 22-Jährige aus dem Kleinwagen und seine zwei Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen, blieben aber vor Ort.

Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen gesperrt. Wegen der nächtlichen Uhrzeit kam es nicht zu größeren Verkehrsbehinderungen. Die Polizei will den Unfall nun rekonstruieren. (dg)