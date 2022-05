Bei Hamburg: Volvo-Fahrer zerlegt Tesla an Ladesäule

Zwei Autos mit Totalschaden und eine zerstörte Ladesäule: Am Montagnachmittag ist in Glinde ein Volvo-Fahrer mit seinem Auto in einen Tesla gekracht. Ein Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Es knallte gegen 15.35 Uhr am Montagnachmittag in der Möllner Landstraße in Glinde: Ein Volvo ist in einen Tesla gefahren, bestätigte die Polizei der MOPO.

Unfall in Glinde: Fahrer erlitt offenbar Zuckerschock

Ersten Erkenntnissen nach ereignete sich der Unfall vermutlich, weil der Fahrer einen Zuckerschock erlitt und deshalb das Gas- und Bremspedal verwechselte. Als er von dem Tankstellengelände fuhr, krachte er somit in den Tesla, der auf der gegenüberliegenden Seite an einer Ladesäule auflud.

Durch die Wucht des Aufpralls knickte die Ladesäule um und ist zerstört. Auch die beiden Autos haben einen erheblichen Schaden erlitten.

Der Volvo-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Tesla-Fahrer befand sich nicht in dem geparkten Auto und blieb daher unverletzt. (ncd)