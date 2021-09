Der Ausflug eines Kuh-Pärchens hat zu einer Vollsperrung der A210 nahe Rendsburg geführt. Die Tiere liefen Richtung Kiel auf der Fahrbahn und konnten erst mit Hilfe der herbeigerufenen Landwirte eingefangen werden. Die Autobahn war für eineinhalb Stunden dicht.

Am Montagnachmittag meldeten Verkehrsteilnehmer um 14:43 Uhr der Autobahnpolizei zwei entlaufene Kühe, die sich auf der A210 aufhielten. Die Tiere waren laut Polizei aus einer an der Autobahn gelegenen Koppel Höhe Schülldorf ausgebrochen. Während sich eine Kuh im Gebüsch neben der Fahrbahn versteckte, lief das andere Tier auf der Straße in Richtung Kiel.

Rendsburg: Zwei entlaufene Kühe legen A210 lahm

Die Polizei sperrte die Strecke zwischen dem Kreuz Rendsburg und Bredenbek ab. Laut der Autobahnpolizei Neumünster konnte über einen Verkehrsteilnehmer der Besitzer der Kühe kontaktiert werden. Zusammen mit den Einsatzkräften konnten die Landwirte die Tiere letztendlich in einen Viehanhänger locken. Gegen 16.20 Uhr war alles geräumt und die Sperrung konnte nach etwa anderthalb Stunden aufgehoben werden. (to)

