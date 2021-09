Die Geschichte von Has‘ und Igel, die sich in Buxtehude einst ein Rennen geliefert haben sollen, ist wohl weit und breit bekannt. In Delmenhorst im Oldenburger Land gab es am Donnerstag ein ganz ähnliches Wettrennen zu bestaunen: Ein ausgebüxtes Känguru duellierte sich mit einer Kuh. Offenbar nicht zum ersten Mal.

Es sei bereits das zweite Mal innerhalb weniger Wochen, dass in Delmenhorst ein Känguru ausbrach, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Für die Anwohner bestehe keine Gefahr. Zuerst hatte die „Nordwest-Zeitung“ über den Vorfall berichtet.

Delmenhorst: Schon im Juli büxte ein Känguru aus

Der Besitzer, dem bereits Anfang Juli eines seiner Tiere abhanden gekommen war, sei informiert und suche nach ihm, so die Polizeisprecherin weiter. Damals konnte das Beuteltier nach einem Tag auf der Flucht eingefangen werden. Ob es sich diesmal um das selbe Tier handelt, sei noch unklar.

Günther Richter, ein Fotograf aus Delmenhorst, entdeckte das Tier bei einer morgendlichen Fahrradtour: „Es hüpfte über die Wiesen und wollte wohl ein Wettrennen mit den Kühen machen“, sagte er. Nachdem er ein Foto von dem Laufduell schoss, informierte er die Polizei. (dpa/mp)