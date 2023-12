Unfall auf Autobahn bei Hamburg – mindestens zwei Autos betroffen

Am Samstagabend kam es auf der A1 in Richtung Hamburg bei Barsbüttel (Kreis Stormarn) zu einem Verkehrsunfall. Der Verkehr floss nur langsam an der Unfallstelle vorbei.

Der Unfall geschah gegen 17.40 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Barsbüttel. Mindestens zwei Fahrzeuge waren laut einem Sprecher des Lagedienstes in den Unfall involviert.

Genauere Informationen zum Unfallhergang und zum Zustand der Fahrzeuginsassen gab es am Abend noch nicht. Der Verkehr wurde langsam an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (mwi)