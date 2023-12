Sturzgeburt! 20-Jährige bringt Baby im Rettungswagen zur Welt

Retter der Feuerwehr haben in der Nacht zum Samstag ein gesundes Baby entbunden. Sie waren mit der Mutter, die in den Wehen lag, von Volksdorf aus auf dem Weg in die Klinik und mussten kurz vor dem Ziel stoppen, weil der Geburtsvorgang einsetzte.

Wie die Feuerwehr mitteilte, sei die Besatzung eines Rettungswagens gegen 3 Uhr in den Waldreiterring gerufen worden. Dort hatten bei einer 20-Jährigen die Wehen eingesetzt. Die werdende Mutter sollte ins UKE (Eppendorf) eingeliefert werden.

Mutter und Kind wohlauf

Auf dem Weg dorthin musste der Rettungswagen aber kurz vor dem Ziel in der Tarpenbekstraße stoppen. Die Presswehen hatten eingesetzt, der Geburtsvorgang war nicht mehr aufzuhalten. Die Sanitäter an Bord halfen der Mutter bei der Geburt eines gesunden Säuglings. Danach ging es mit Mutter und Kind weiter in die Klinik.