Elbbrücke bei Hamburg wochenlang dicht!

Bis zum 24. August müssen Autofahrer:innen hier besonders viel Geduld aufbringen. Die Elbbrücke in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg/Schleswig-Holstein) ist seit Montag komplett gesperrt. Über die Brücke verläuft die Bundesstraße 404, die wichtigste direkte Straßenverbindung zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten an der sogenannte Wehrbrücke in Geesthacht. Die Sanierung hatte bereits Ende vergangenen Jahres begonnen, doch erst die aktuelle Bauphase erfordert nun die Vollsperrung, teilte der schleswig-holsteinische Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit. Als Umleitung für den Fernverkehr wird die Route über die Hamburger Elbbrücken (A39, A1, A25) empfohlen. Fahrzeuge, die die Autobahn nicht benutzen dürfen, müssen über die Brücke der B209 in Lauenburg fahren.

Am ersten Tag der Vollsperrung gab es zunächst keine größeren Staus auf dieser Umleitungsstrecke über Hamburg. Die Lage auf der A1 und auf den Elbbrücken sei am Morgen nicht anders als sonst gewesen, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH Nord. Auch an der Fährverbindung zwischen Hoopte (Landkreis Harburg) und Zollenspieker in Hamburg-Kirchwerder gab es keine langen Wartezeiten. Die Reederei habe zwei Schiffe eingesetzt, es hätte aber auch eins genügt, sagte eine Sprecherin. Die Lage sei relativ entspannt gewesen.

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) hatten zudem angekündigt, dass die Buslinie 4400 aufgeteilt werde. Die Busse brächten die Fahrgäste bis zur Brücke, dann müssten die Passagiere diese zu Fuß passieren und könnten auf der anderen Seite wieder in einen Bus einsteigen. Die zu Fuß zu bewältigende Strecke ist allerdings rund 1300 Meter lang, von denen 500 Meter über eine schmale Behelfsbrücke verlaufen. Diese darf auch von Radfahrern genutzt werden. (mp/dpa)