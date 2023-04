Verdächtiger Gegenstand in Norderstedt gefunden – Polizei sperrte Areal ab

Ein Passant hat am Freitagmittag einen verdächtigen Gegenstand in der Segeberger Chaussee in Norderstedt gefunden. Die Polizei rückte mit Spezialisten zum Fundort aus.

Wie die Polizei bekannt gab, sperrte sie daraufhin den Bereich Poppenbütteler Straße/Segeberger Chaussee weiträumig ab.

Der Kampfmittelräumdienst wurde alarmiert

Der Kampfmittelräumdienst des LKA Schleswig-Holstein untersuchte den Gegenstand, doch offenbar war der ungefährlich: Laut Polizei handelte es sich lediglich um einer „leere Hülle mit Kupferdraht“.

Das könnte Sie auch interessieren: Warum der Bombenbastler aus St. Georg ohne die Amerikaner nicht aufgeflogen wäre

Ein nahe des Fundorts befindlicher Discounter sei laut der Polizei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Dazu hatte es zuvor anderslautende Gerüchte in den sozialen Medien gegeben. Auch wurde die zwischenzeitliche Sperrung des Gebiets inzwischen wieder aufgehoben. (doe)