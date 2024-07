Vater sperrt versehentlich seine Tochter (1) in Auto ein

Unachtsamkeit mit Folgen: In Kiel hat ein junger Vater am Mittwochabend versehentlich seine Tochter im Auto eingesperrt. Die Polizei rückte an, um das kleine Mädchen zu retten.

Die einjährige Tochter saß noch im Kindersitz, als sich Auto selbstständig verriegelt haben soll. Der Autoschlüssel befand sich ebenfalls im Wagen, einen Zweitschlüssel gab es nicht. Der 22-jährige Vater alarmierte die Polizei.

Als die Polizei wenig später eintraf, hatte sich die Situation bereits zugespitzt. Das Mädchen stand in ihrem Kindersitz und drohte jeden Moment in den Fußraum zu fallen. Die Beamten stemmten kurzerhand die Scheibe der Fahrertür heraus, sodass der Vater seine Tochter wohlbehalten aus dem Auto holen und in die Arme schließen konnte. (mp)