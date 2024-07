Sie wurde von Bundespräsident Christian Wulff für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt, hat Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel die Hände geschüttelt, wurde überhäuft mit Auszeichnungen, Spenden und Preisen. Die Rede ist von Sylvaina G. Die Afro-Deutsche ist in Hamburg gern gesehener Gast auf Galas und Empfängen. Stets gekleidet in bunten Gewändern, tritt sie mit einem Selbstbewusstsein auf, dass leicht der Eindruck entstehen könnte, sie sei so etwas wie die Kulturbotschafterin ganz Afrikas in Hamburg. Umso überraschender, ja verstörender die Vorwürfe, die die Justiz gegen sie erhebt. Ist die Frau, die von sich behauptet, sie habe sich ganz der Integration von Migranten verschrieben, eine Betrügerin?