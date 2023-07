Gewitter, Sturm und Starkregen: „Da sind viele Bäume umgefallen“

Überspülte Straßen, umgefallene Bäume: Starke Gewitter mit ergiebigen Niederschlägen haben am frühen Montagabend zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen im Norden geführt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor starken Gewittern mit ergiebigen Niederschlägen im Bereich von Hamburg bis zur Lübecker Bucht gewarnt – besonders betroffen sind Norderstedt und Pinneberg. „Da sind viele Bäume umgefallen“, sagte eine Sprecherin der Rettungsleitstelle West am Montag. Gullydeckel seien teilweise hochgekommen.

Bis zum frühen Abend gingen gut 40 wetterbedingte Notrufe bei der Leitstelle ein. Schwerere Personenschäden gab es nach Angaben eines Sprechers nicht.

Das Gewitter zog am frühen Abend weiter Richtung Stormarn und Lübeck. Ein Sprecher der Regionalleitstelle berichtete von etwa 25 Einsätzen bei der Polizei. Darunter seien vollgelaufene Keller und Garagen sowie umgestürzte Bäume und hochgekommene Gullydeckel gewesen.

Der Lagedienst der Hamburger Feuerwehr berichtete am Abend von gut 20 wetterbedingten Einsätzen im Nordosten der Hansestadt. Bäume seien auf die Straße gestürzt, Keller vollgelaufen.

Wie hier in Pinneberg gingen am Montagnachmittag teils sehr große Mengen Regen in kürzester Zeit nieder. hfr