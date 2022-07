Unter Schutt begraben: Mann bei Abbrucharbeiten schwer verletzt

Am Montagabend gegen 18.30 Uhr kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Büsum (Kreis Dithmarschen). Ein 54-jähriger Mann wurde bei Abbrucharbeiten an seiner Garage verschüttet.

Bei Abbrucharbeiten mit einem Presslufthammer ist laut Angaben der Polizei ein Gemäuer eingestürzt und auf den Mann gefallen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Feuerwehreinsatz: Mann unter Gemäuer vergraben

Der 54-Jährigw konnte von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.