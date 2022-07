Beim Abbiegen: Radfahrerin von Lkw erfasst – tot

Tödlicher Unfall in Poppenbüttel: Am Goldröschenweg ist am Montag eine Radfahrerin von einem abbiegenden Lkw erfasst worden. Das teilte ein Sprecher der Hamburger Polizei auf MOPO-Nachfrage mit.

Helfer versuchten noch, die Radfahrerin unter dem Lkw zu befreien und sie zu reanimieren. Die nach MOPO-Informationen etwa 20 Jahre alte Frau erlag am Unfallort ihren Verletzungen.

Beim Abbiegen: Radfahrerin von Lkw in Hamburg erfasst – tot

Feuerwehrkräfte am Unfallort in Hamburg. Eine Frau kam ums Leben.

Passanten, die den Unfall mitbekommen haben, und der Lkw-Fahrer (52) wurden mit Schocksymptomen von Sanitätern behandelt. Später übernahmen Seelsorger die Betreuung. Polizisten nahmen Aussagen auf.

An dieser Kreuzung in Poppenbüttel passierte der Unfall.

Die Hintergründe des Unfalls, der sich um 12.40 Uhr zutrug, sind noch nicht vollends geklärt. Klar scheint nur, dass es beim Rechtsabbbiegen zum Zusammenstoß zwischen Laster und Radfahrerin kam. Beide, Radfahrerin und Lkw-Fahrer, hätten laut Polizei Grün gehabt. Letzterer sei vom Poppenbütteler Weg in den Goldröschenweg abgebogen.

Mehrere Streifenwagen parkten vor der Kreuzung, Beamte sperrten den Bereich mit rot-weißem Flatterband ab. Auch Kräfte der Feuerwehr waren vor Ort; Löschzüge, Rettungswagen, Sanitäter, Notärzte.

Ein Sachverständiger wurde an die Unfallstelle geholt. Er soll den Ablauf rekonstruieren. Auch eine Drohne wurde in die Luft gelassen, ein 3D-Scanner eingesetzt. Der Verkehrsunfalldienst Ost (VD 3) ermittelt. Die Beamten suchen Zeugen. Hinweise an: Tel. 428 65 3961. (dg/röer)