Feuerwehrmänner aus Drehleiter geschleudert – schwerst verletzt

Während einer Ausbildung an einer Drehleiter wurden zwei Feuerwehrmänner am vergangenen Donnerstag in Preetz (Kreis Plön) schwerst verletzt. Die Retter wurden aus etwa neun Metern Höhe aus dem Korb geschleudert. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Das Unglück ereignete sich nach MOPO-Informationen auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale während einer Ausbildung zum Drehleitermaschinisten. Zwei Feuerwehrmänner wurden im Drehleiterkorb etwa 25 Meter in die Höhe gefahren. Dann soll es zu einem mutmaßlichen technischen Defekt gekommen sein.

Feuerwehrmänner aus Korb geschleudert – schwer verletzt

Vermutlich infolge gerissener Seile sei der Leiterpark plötzlich ungebremst zurückgefahren. Dabei entstanden Schwingungen, infolgedessen die Feuerwehrmänner in etwa neun Metern Höhe aus dem Korb geschleudert und zu Boden gefallen seien.

Bei dem Sturz erlitten sie schwerste Verletzungen. Nachdem die Retter vom Notarzt versorgt waren, seien sie mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Kliniken Kiel und Lübeck gebracht worden. Das Unglücksfahrzeug soll nach MOPO-Informationen eine etwa acht Jahre alte Drehleiter sein. Sie wurde sichergestellt. Der Hersteller, die Firma Magirus, will die Unglücksursache klären.