Unfall mit Polizeiauto nahe Hamburg – zwei Beamte und Kind verletzt

Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen sind am Samstagmittag in Rausdorf (Kreis Stormarn) zwei Polizisten und ein Kind verletzt worden. Die Beamten kamen in die Klinik. Das Polizeifahrzeug soll auf einer Einsatzfahrt gewesen sein.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr auf der L160 Höhe der Ortschaft Rausdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es hier zur Kollision zwischen einem Polizeibus und einem Skoda. Mehrere Rettungswagen und ein Notarzt rückten an.

Kreis Stormarn: Zwei verletzte Polizisten in Klinik

Nach MOPO-Informationen war der Streifenwagen auf einer Sonderrechtsfahrt mit Blaulicht unterwegs. An einer Einmündung zum Rausdorfer Weg stieß das Polizeifahrzeug dann mit dem Pkw zusammen. Laut Polizei wurden zwei Beamte dabei verletzt und kamen in eine Klinik. Ein verletztes Kind aus dem Skoda wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei ermittelt.