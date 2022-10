Unfall mit Lkw bei Hamburg: Baby und Mutter schwer verletzt

Schwerer Verkehrs-Unfall bei Hamburg: Nach einem Zusammenprall zwischen einem Auto und einem Lkw sind ein Baby und die Mutter mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden.

Zum heftigen Zusammenstoß kam es am Mittwoch gegen 13.57 Uhr an der Kreuzung Segeberger Straße Ecke Sievershüttener Straße in Kisdorf (Kreis Segeberg). Wie die Polizei am Donnerstag sagte, war der Wagen am Mittwoch an der Kreuzung mit dem Lastwagen kollidiert, der Vorfahrt gehabt habe.

Unfall in Kisdorf: Drei Menschen schwer verletzt

Insgesamt seien drei Menschen schwer verletzt worden, darunter ein fünf Monate altes Mädchen. Die 41 Jahre alte Fahrerin und ihre kleine Tochter kamen mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus. Die dritte Insassin, eine 18-Jährige, wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Der Fahrer des Lastwagens blieb ebenso unverletzt wie die Fahrerin eines Autos, gegen das der Wagen der 41-Jährigen geprallt war. (dpa/mp)