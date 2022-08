Autofahrer nickt am Steuer ein – Unfall mit zwei Toten

Zwei Männer (53/58) sind bei einem Unfall in Epenwöhrden (Kreis Dithmarschen) ums Leben gekommen. Laut Polizei waren sie Montag auf einem Motorroller am Kirchweg unterwegs, als ein Autofahrer (21) die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Der 21-Jährige sei mit seinem Opel Astra in den Gegenverkehr geraten und sei dort mit seinem Auto gegen den Roller und ein weiteres Fahrzeug gestoßen. „Im Anschluss kam der Unfallverursacher von der Fahrbahn ab und landete im Graben, wo sein Fahrzeug stehen blieb“, so ein Polizeisprecher.

Unfall im Kreis Dithmarschen: Roller von Auto erfasst – zwei Tote

Die Männer auf dem Roller erlitten schwere Verletzungen, denen sie später im Krankenhaus erlagen. „Den 21-Jährigen, der angab, am Steuer eingenickt zu sein und der keinen Führerschein besaß, brachte ein Rettungswagen leicht verletzt in eine Klinik“, so die Polizei.

Die Straße wurde durch die Polizei gesperrt, der Verkehr örtlich abgeleitet. Die ermittelnden Beamten riefen einen Sachverständigen hinzu. Die Ermittlungen dauern an. (dg)