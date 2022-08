Per Helikopter ins Krankenhaus: Frau bei Unfall schwer verletzt

Eine 29 Jahre alte Frau aus Stade ist bei einem Unfall in Jork (Landkreis Stade) schwer verletzt worden. Laut Polizei war sie am Montag mit ihrem Wagen auf der K26 unterwegs. Als sie links auf die Autobahn abbog, kam es zum Crash.

„Sie übersah wohl den aus Richtung Buxtehude kommenden VW Sharan eines 44-jährigen Fahrers aus Undeloh“, so ein Polizeisprecher. Dieser habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können.

Per Helikopter in Klinik: Frau bei Unfall in Jork schwer verletzt

Die 29-Jährige sei bei dem Unfall in ihrem Auto eingeklemmt worden. „Sie musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden“, sagte der Sprecher. Sie sei per Rettungshelikopter in eine Hamburger Klinik geflogen worden.

Die vier Insassen des Sharans blieben körperlich unverletzt, erlitten den weiteren Angaben nach aber einen Schock. Die K26 war zeitweise voll gesperrt, es kam zu größeren Staus. (dg)