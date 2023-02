Drei Wochen ist der Unfall nun her, bei dem in Poppenbüttel die 19-jährige Fine ums Leben kam. Sie war auf ihrem Rad unterwegs und wollte den Goldröschenweg passieren, als ein abbiegender Laster sie erfasste und überfuhr. Die Trauer ist groß, Freunde und Familie gedenken Fine am Unfallort.

Eine gelbe Markierung ist auf dem Asphalt zu sehen. An dieser Stelle ist es passiert. Fine und der Lkw-Fahrer standen bei Rot an der Kreuzung, so die Erkenntnis der Polizei. Bei Grün fuhren beide los, es kam zu dem Unfall. Der Lkw war nicht mit einem Abbiegeassistenten ausgestattet.