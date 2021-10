Ein 21 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall am Freitagabend in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) verletzt worden: Laut Polizei war er mit seinem VW Golf gegen einen Betonring an der Olof-Palme-Allee gekracht.

In der Mitte des Ringes ragt eine rot-weiße Warnbake heraus – für die eigentlich gute Sichtbarkeit. Auf der Straße verläuft eine meterlange Ölspur, die klebrige Flüssigkeit kommt aus dem verbeulten und stark beschädigten Wagen.

Brunsbüttel: Autofahrer (21) kracht frontal gegen Betonring

Kurze Zeit später, gegen 19.30 Uhr, treffen die ersten Rettungskräfte ein: Die Straße wird durch die Polizei gesperrt, der 21-Jährige von Sanitätern versorgt. Er hat bei dem Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten, wird per Rettungswagen ins Krankenhaus nach Itzehoe gebracht. Ein Sprecher: „Lebensgefahr bestand zu keiner Zeit.“

Die Feuerwehr nimmt derweil die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf, ein Abschlepper transportiert den Golf ab. Die Polizei hat zu dem Zeitpunkt schon Ermittlungen aufgenommen. Die Unfallursache bleibt zunächst aber unklar. (dg)