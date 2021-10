Tödlicher Unfall in Hamburg: Ein Radfahrer ist am Freitagmittag an der Habichtstraße (Barmbek-Nord) von einem Laster erfasst und überrollt worden. Wie die Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage bestätigte, verlor der Mann dabei sein Leben.

Sanitäter und ein Notarzt hatten noch Reanimationsmaßnahmen eingeleitet und versucht, den Mann zu behandeln, vergebens. Ein Sprecher des Lagedienstes: „Er erlag an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.“

Hamburg: Lkw-Fahrer erfasst Radfahrer und überrollt ihn – tot

Die Polizei sperrte die Spur, befragte Zeugen und nahm die Ermittlungen auf. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Lkw-Fahrer von der mittleren auf die rechte Spur gewechselt sein, die Spuren werden von einem Radweg getrennt.

Beim Spurwechsel soll es dann zu dem tödlichen Unfall gekommen sein. Das Fahrrad klemmte noch unter dem Laster, auch als Rettungskräfte den Verletzten schon behandelten. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls von Sanitätern betreut. (dg)