In Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg), direkt an der niedersächsischen Landesgrenze zu Hamburg, ereignete sich am vergangenen Freitag eine Tragödie. Laut Polizei hatte ein Paar versucht, eine S-Bahn zu erreichen, und hatte dafür verbotenerweise die Gleise der Fernzüge überquert. Ein tödlicher Abkürzungsversuch. Müssen Maßnahmen ergriffen werden, um den Bahnhof sicherer zu machen? Die Deutsche Bahn gibt darauf jedenfalls keine Antworten.

An vielen Stellen des Neu Wulmstorfer Bahnhofs werden Gleise und Gehwege nur von einem schmalen Grünstreifen getrennt, sind sogar auf gleicher Ebene. Von Zäunen oder Hindernissen keine Spur. Es komme häufiger vor, dass Menschen hier Abkürzungen nehmen, so ein Anwohner. „Und das, obwohl die sichere Unterführung nur wenige Meter entfernt ist.“

Tödlicher Unfall bei Hamburg: Deutsche Bahn weicht aus

Die Züge seien schnell, leise, man höre sie nicht, man sehe sie nicht, erklärt Neu Wulmstorfs Bürgermeister Wolf-Egbert Rosenzweig im Gespräch mit der MOPO. „Wir als Gemeinde können solche Unfälle nicht in Gänze verhindern und überall Zäune aufstellen. Der Schutz der Bahngleise ist Sache der Bahn. Sie ist zuständig für die Einfriedung.“

Die MOPO konfrontierte die Deutsche Bahn daraufhin mit konkreten Fragen: Gibt es Bemühungen, Zäune am Neu Wulmstorfer Bahnhof aufzustellen? Wird die dortige Gefährdungslage neu evaluiert?

Die Antwort: ausweichend. Statt auf die Fragen einzugehen, nennt eine Sprecherin das 33.300 Kilometer lange Streckennetz und die 5700 Bahnhöfe, für die man verantwortlich sei. Trotz klarer Regeln käme es an diesen Anlagen „leider immer noch dazu, dass Menschen verschiedenster Altersgruppen ihr eigenes und das Leben anderer durch leichtfertiges Verhalten und Unachtsamkeit gefährden“. Man setze sich mit der Bundespolizei für die „umfassende Aufklärung“ und Prävention ein. So weit, so gut. Die Fragen beantwortet es allerdings nicht. Immerhin sagt die Bahn das: „Wir bedauern diesen furchtbaren Unglücksfall in Neu Wulmstorf und sind in Gedanken bei den Angehörigen.“

Bürgermeister Rosenzweig, der nach 15 Jahren im Amt seinen Posten räumt, appelliert an die Vernunft der Bürger. Und sagt ganz direkt: „Verliert nicht eure Vernunft. Lauft nicht über Gleise. Bahnstrecken sind extrem gefährlich.“