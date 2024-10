Unfall im Norden: Auto kracht in Hauswand

Crash im Kreis Segeberg: Auf der B206 sind am Sonntagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Dabei ist eins der Fahrzeuge in eine Hauswand gefahren.

Kurz vor 15.30 Uhr krachte es an der Kreuzung B206/Hühnerkamp in Högersdorf: Zwei Autos stießen dort aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Eines der Autos, ein VW Golf, kam dadurch von der Straße ab und krachte schließlich in eine Hauswand. Sowohl das Auto als auch die Hauswand wurden dabei stark beschädigt.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt, drei weitere kamen glücklicherweise nur mit einem Schrecken davon, so eine Sprecherin der Polizei-Leitstelle West. Nun muss aber der Schaden am Haus genauer überprüft werden. Die Straße ist daher weiterhin gesperrt. (mwi)