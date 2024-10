Sturmböen in und um Hamburg: Bäume stürzen auf Schule, Gleise und Straße

Schauer, Gewitter und stürmischer Wind – sogar vereinzelt Sturmböen: So klingt die Wetter-Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Hamburg und Schleswig-Holstein. Dieses nicht besonders einladende Wetter sorgte am Sonntag für mehrere Einsätze der Feuerwehr in und um Hamburg.

Bereits am frühen Morgen um 7.50 Uhr mussten die ersten Retter ausrücken. Am Brookweg in Wentorf bei Hamburg stürzten zwei große Birken um. Der Wind drückte die beiden Bäume samt Wurzeltellern auf den Weg und versperrte die Fahrbahn. Die Feuerwehr musste anrücken und den Baum zersägen.

Starker Wind sorgt rund um Hamburg für umgestürzte Bäume

Fast drei Stunden später folgte der nächste Sturmeinsatz: Auf dem Gelände der Grundschule in Glinde kippte ebenfalls ein Baum um. Dieser fiel jedoch nicht auf eine leere Straße, sondern auf ein Schulgebäude. Auch hier rückten die Feuerwehrkräfte an und begutachteten die Lage.

Der Einsatzleiter beschloss allerdings, den Baum dort liegenzulassen. Mit Absperrband wurde der Bereich abgesichert. Zwar lag der Baum auf dem Gebäude der Schule und beschädigte dieses auch leicht, allerdings bestand keine akute Gefahr. Kein Einsatz für die Feuerwehr – eine Fachfirma übernimmt.

Gegen kurz nach 11 Uhr ging es weiter: Diesmal jedoch auf den Bahngleisen der AKN an der Vierlandenstraße in Bergedorf. Dort stürzte ein Baum auf die Gleise und blockierte die Bahnstrecke. Glücklicherweise war diese bereits zuvor gesperrt worden. Keine Gefahr für Fahrgäste oder den Triebwagenführer.

Trotz mehrerer umgestürzter Bäume: Keine Verletzten

Um jedoch wieder für eine freie Fahrt zu sorgen, entfernte die Feuerwehr Hamburg den Baum. Eine Beschädigung an den Bahngleisen fand offenbar nicht statt. Glücklicherweise wurde niemand bei den bisherigen Sturmeinsätzen verletzt.

Zum Abend hin soll das Wetter, so berichtet es der Deutsche Wetterdienst, ruhiger werden. Es ist mit einer nächtlichen Temperatur von 5 Grad Celsius und lockerer Bewölkung mit abflauendem Wind zu rechnen.