Mercedes rast in Gegenverkehr: Hamburger Familie schwer verletzt

Schwerer Unfall im Kreis Stormarn: Zwei Autos sind am späten Mittwochnachmittag bei Witzhave frontal kollidiert. Unter den Verletzten befinden sich auch zwei kleine Kinder. Zwei Hubschrauber waren im Einsatz.

Gegen 17.20 Uhr sind die beiden Mercedes auf der L94 in Höhe der Ortschaft Büchsenschinken zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei. Eines der Autos war in den Gegenverkehr geraten, nähere Informationen zum Unfallgeschehen waren am Abend noch nicht bekannt.

L94 bei Hamburg: Fünf Schwerverletzte nach Unfall – Hubschrauber im Einsatz

Ein Wagen stammte aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg, der oder die Fahrer:in wurde schwer verletzt. Im anderen Auto saß eine vierköpfige Familie aus Hamburg. Beide Elternteile und zwei kleine Kinder (zwei und vier Jahre alt) wurden ebenfalls schwer verletzt.

Vor Ort kümmerten sich zunächst der Rettungsdienst und Notärzt:innen um die Unfallopfer. Sie kamen später in verschiedene Krankenhäuser. Auch zwei Rettungshubschrauber standen für einen Transporteinsatz bereit.

Die Feuerwehr sicherte ausgelaufene Betriebsstoffe von der Straße. Die Polizei war mit insgesamt vier Streifen im Einsatz. Die L94 war für rund zwei Stunden voll gesperrt, gegen 19.15 Uhr gaben die Beamten die Straße wieder für den Verkehr frei.