Hamburger Rentner erfasst Rollerfahrer – 50-Jähriger stirbt

Tödlicher Verkehrsunfall nahe Hamburg: An der Stellauer Hauptstraße in Barsbüttel (Kreis Stormarn) ist am Montagmorgen ein Rollerfahrer von einem Auto erfasst worden. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Der Autofahrer – ein 75-jähriger Mann aus Hamburg – wollte ersten Erkenntnissen zufolge nach links abbiegen, übersah dabei den von vorne kommenden Rollerfahrer (50). Es kam zur Kollision.

Tödlicher Unfall in Barsbüttel

Der Rollerfahrer knallte auf den Asphalt und blieb regungslos liegen. Rettungskräfte versuchten, den Mann vor Ort zu reanimieren, doch jede Hilfe kam zu spät.

„Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Gutachter zur Klärung des genauen Unfallgeschehens hinzugezogen“, so ein Polizeisprecher. Die Unfallstelle war für rund drei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde in der Zeit örtlich abgeleitet. (dg)