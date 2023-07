Unfall bei Hamburg: Radfahrerin von Seniorin angefahren – schwer verletzt

Tragischer Zusammenstoß: Am Freitag kam es auf der B4 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Auto- und einer Radfahrerin. Letztere erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Nach bisherigen Polizeiinformationen fuhr die 78-jährige Autofahrerin auf der Kieler Straße aus Quickborn heraus, bevor sie links auf eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte.

Die 51-jährige Radfahrerin wiederum befuhr den Radweg der Kieler Straße in Richtung Quickborn – so kam es gegen 12.05 Uhr zu dem Zusammenprall der beiden Frauen. Die Radfahrerin verletzte sich während des Sturzes lebensgefährlich und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (mwi)