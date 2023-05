Bei Hamburg: Harley-Fahrer von SUV erfasst – schwere Verletzungen

Schwerer Unfall bei Hamburg: An der Kreuzung Barsbütteler Landstraße/Ecke Speckenkamp in Barsbüttel ist Sonntagabend ein Motorradfahrer von einem Auto erfasst worden. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Um kurz nach 19 Uhr krachte es: Der Mann stieß mit seiner Harley-Davidson in die rechte Seite des Hyundai-SUV, das Motorrad schleuderte daraufhin auf ein angrenzendes Feld. Augenzeugen informierten Polizei und Feuerwehr.

Harley-Fahrer kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Die Einsatzkräfte sperrten daraufhin die Kreuzung und kümmerten sich um den verletzten Biker: In Begleitung eines Notarztes kam er per Rettungswagen in eine Klinik; er galt als schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Zollbeamte, die zufällig an der Einsatzstelle vorbeikamen, hielten an und unterstützten. Der Verkehr wurde für die Zeit der Unfallaufnahme abgeleitet.

Der genaue Grund für den Zusammenstoß wird nun von der Polizei ermittelt. Ein Sprecher: „Die Ermittlungen dauern diesbezüglich noch an.“ (dg)