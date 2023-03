Unfall an der Tankstelle: Plötzlich steht der Transporter in der Tür

Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Eckernförder Landstraße in Flensburg ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall gekommen: Laut Polizei wurde dabei ein Transporter gegen die gläserne Eingangstür geschoben.

Der Unfall soll sich gegen 6.30 Uhr abgespielt haben. Eine Mercedesfahrerin soll ersten Informationen zufolge die Kontrolle auf dem Tankstellen-Gelände verloren haben, mit ihrem Auto mit Wucht gegen den Transporter gekracht sein. Dadurch wurde dieser in Richtung des Verkaufsraums geschoben. Der Mercedes blieb vor einer Eistruhe stehen.

Kundin springt noch rechtzeitig zur Seite

Tankstellenmitarbeiter wählten den Notruf. Eine Frau soll noch rechtzeitig aus dem Unfallbereich gesprungen sein, ehe sie vom Transporter hätte getroffen werden können. Unbeteiligte wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, dafür aber die Mercedesfahrerin. Sie kam in ein Krankenhaus.

Die Tankstelle musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Polizei übernahm die Ermittlungen, sprach mit Zeugen. Noch sei der genaue Ablauf unklar, so ein Sprecher. Man wolle alles nun genauestens rekonstruieren. (dg)