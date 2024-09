Unfall auf Kreuzung: Schwangere ins Krankenhaus gebracht

Unfall in Hohenlockstedt im Kreis Steinburg: Ein Auto fiel auf die Seite, eine schwangere Frau wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Zu dem Unfall kam es gegen 16.45 Uhr, wie ein Feuerwehr-Sprecher sagte. Auf der Kreuzung Kieler Straße/ Ecke Hermann-Löns-Straße krachten zwei Autos ineinander. Ein Pkw kippte auf die Seite.

Schwangere nach Unfall ins Krankenhaus gebracht

In dem Wagen saß eine Frau in der 16. Schwangerschaftswoche. Sie wurde aus ihrem Auto befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Auch zwei Frauen im Alter von 24 und 55 Jahren aus dem anderen Auto kamen in eine Klinik.

Laut eines Reporters vor Ort saßen in dem Pkw der Schwangeren zwei Hunde. Sie wurden nach dem Unfall von Anwohnern eingefangen.

Fünf Rettungswagen und zwei Notärzte waren im Einsatz. Die Kreuzung war für eine halbe Stunde gesperrt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. (elu)