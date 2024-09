Frontal-Crash auf Elbchaussee: Ein Verletzter und stundenlange Sperrung

In Nienstedten ist es am Montagmittag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei gab es einen Verletzten. Ein Transporter war frontal mit einem Pkw kollidiert. Seither ist die Straße gesperrt.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage mitteilte, ist es gegen 12.20 Uhr vor dem Hotel Louis C. Jacob zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Transporter und einem VW gekommen. Der Transporter war zuvor aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten.

Achsbruch des Transporters macht Bergung schwierig

Ein Insasse aus dem VW kam verletzt in eine Klinik. An dem Transporter entstand bei dem Unfall ein Achsbruch. Das macht die Räumung der Fahrbahn schwierig. Die Sperrung der Elbchaussee dauert gegenwärtig noch an.