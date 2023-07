Frontalcrash auf Bundesstraße bei Hamburg: Zwei Frauen schwer verletzt

Schwerer Unfall im Landkreis Pinneberg: Auf der B431 zwischen Wedel und Holm sind zwei Autos frontal kollidiert – zwei Frauen wurden schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich um 15.18 Uhr, wie ein Feuerwehr-Sprecher der MOPO sagte. Eine 43-Jährige und eine 68-Jährige stießen mit ihren Pkw frontal zusammen.

Trümmerfeld auf Bundesstraße: Schwerer Unfall bei Wedel

Die Airbags der Autos lösten aus, Trümmerteile verteilten sich auf der Straße. Beide Wagen landeten im Straßengraben.

Der alarmierte Notarzt war laut Angaben des Feuerwehr-Sprechers schon nach vier Minuten am Unfallort, da sich dieser in der Nähe der Rettungswache befände. Die beiden Frauen wurden mit potentiell lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort in Schockräumen behandelt.

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Die B431 wurde für etwa eine Stunde voll gesperrt. Es kam zu langen Staus. (elu)