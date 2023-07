Schwerer Unfall in Hamburg: Autofahrer erfasst elfjährigen Jungen

Schlimmer Unfall in Ohlsdorf: Am späten Montagnachmittag wurde ein Elfjähriger von einem Autofahrer angefahren. Er kam verletzt in eine Klinik. Die Straße Am Hasenberge ist gesperrt.

Der Unfall geschah um 17.20 Uhr. Zunächst gingen die Rettungskräfte davon aus, dass der Junge mit einem Fahrrad unter dem Wagen eingeklemmt sei. In einem Großaufgebot rückten mehrere Einsatzwagen an.

Schwerer Unfall in Hamburg-Ohlsdorf: Kind verletzt

Als die Helfer eintrafen, stellten sie aber fest, dass das Kind nicht eingeklemmt sei, sagte ein Sprecher der zur MOPO. Der elfjährige Junge sei mit mehreren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden.

Wie es zu dem Unfall kam, ist der Polizei zufolge noch unklar. Nach der Ursache wird ermittelt. Die Straße ist im Bereich zwischen den Straßen Im Grünen Grunde und Maienweg noch gesperrt. (ncd)