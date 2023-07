Zunächst waren es nur Worte, doch die Stimmung heizte sich auf: ein Streit dreier Männer vor der „Pinoy Bar“ in der Davidstraße (St. Pauli), nur wenige Meter von der Reeperbahn und der berühmten Davidwache entfernt. Plötzlich zieht einer ein Messer – und sticht zu. Fünfmal wird das Opfer (28) getroffen. Warum die Polizei nun einen Taxifahrer sucht.

Der Kiez leuchtet im flackernden Blaulicht. Die Polizisten haben den Bereich vor der Bar mit Flatterband abgesperrt. Es ist kurz nach 3 Uhr in der Nacht zu Samstag. Minuten zuvor wäre hier beinahe ein Mann gestorben.

Hamburg: Mann soll „wie von Sinnen“ zugestochen haben

Der 28-Jährige war mit zwei Männern in Streit geraten. Zunächst sei es eine verbale Auseinandersetzung gewesen, sagte ein Polizeisprecher, die dann jedoch plötzlich in eine körperliche mündete. Der Grund des Streits: noch unklar.

Ein Mann (32) soll dann vor der Tür der „Pinoy Bar“, in der überwiegend zu lateinamerikanischer Musik getanzt wird, ein Messer gezogen und zugestochen haben – „wie von Sinnen“, so beschreiben Zeugen die Tat. Das Opfer wird mehrfach von der Klinge getroffen, bricht schwer verletzt zusammen.

Die „Pinoy Bar“ ist nur einige Meter von der Davidwache entfernt. Patrick Sun Die „Pinoy Bar“ ist nur einige Meter von der Davidwache entfernt.

„Der Geschädigte erlitt mehrere Stichverletzungen, eine im Halsbereich, eine im Oberschenkel und drei im Rücken“, sagte Liddy Oechtering, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Der 28-Jährige sei ins Krankenhaus gebracht worden, es habe akute Lebensgefahr bestanden. Oechtering weiter: „Der Geschädigte musste notoperiert werden.“

Opfer inzwischen außer Lebensgefahr

Nach MOPO-Informationen befand sich der Mann zwischenzeitlich in einem kritischen Zustand. Inzwischen ist er außer Lebensgefahr, wie die Polizei am Sonntag bestätigte.

Die zwei mutmaßlich an dem Streit beteiligten Männer flüchteten vom Tatort. Noch im Bereich der Reeperbahn nahm die Polizei einen 23-Jährigen fest. Es soll sich um den Begleiter des mutmaßlichen Messerstechers handeln. Er wurde mangels Haftgründen wieder entlassen.

Den 32-jährigen Tatverdächtigen nahmen Beamte in der Notaufnahme des Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) fest. Er soll sich nach der Tat per Taxi ins UKE gefahren lassen haben. Die Mordkommission, die noch in der Nacht die Ermittlungen übernahm, bittet insbesondere den Taxifahrer, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Auch weitere Zeugen, die Hinweise geben können oder die Tat beobachtet haben, sollen sich mit den Ermittlern in Verbindung setzen. Entsprechendes an Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache.

Das könnte Sie auch interessieren: Razzia in Hamburger Drogenpark: „Wenn es dunkel wird, wird es hier gefährlich“

Gegen den 32-Jährigen erließ ein Richter am Sonntag Haftbefehl. Der Mann wird höchstwahrscheinlich bis zu seinem Prozess in Untersuchungshaft bleiben.

Im Bereich Reeperbahn kommt es immer wieder zu Konflikten, bei denen auch Messer eingesetzt werden. Zuletzt ist vor wenigen Wochen ein 25-Jähriger an der Talstraße von mehreren Männern angegriffen worden. Das Opfer erlitt eine Schnittverletzung an der Stirn.