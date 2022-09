Unfall mit Bentley auf der A7: Reifen platzt während der Fahrt

Auf der A7 bei Großenaspe (Kreis Stormarn) kam es am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr zu einem Unfall. Ein 73-Jähriger war zwischen den Anschlussstellen Bad Bramstedt und Großenaspe in Fahrtrichtung Norden unterwegs, als der Reifen seines Bentleys platzte.

Der Mann verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen und stieß mehrfach gegen die Fahrbahnbegrenzung der Autobahn. Schwer beschädigt kam der Wagen schließlich zum Stehen.

Geplatzter Reifen: Drei Insassen kamen ins Krankenhaus

Der Fahrer war in Begleitung einer 70-Jährigen und eines 46-Jährigen. Alle wurden lediglich schockverletzt und vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert, so die Polizei am Montagmorgen zur MOPO.

Laut Angaben der Polizei wird nun untersucht, ob die Reifen des Bentleys bereits zu abgenutzt waren und dies der Grund für den Platzer war. Die A7 musste aufgrund der Rettungsmaßnahmen für mehr als eine Stunde voll gesperrt werden. Am Bentley entstand ein hoher Sachschaden.