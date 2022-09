Autofahrer nimmt Motorradfahrer die Vorfahrt – 60-Jähriger tot

Ein Motorradfahrer aus dem Landkreis Rostock ist bei einem Unfall nördlich von Lübz (Ludwigslust-Parchim) ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, hatte ein Autofahrer dem 60-jährigen Biker am Samstag in Neu Brüz die Vorfahrt genommen.

Der Autofahrer wollte von der Landesstraße 17 nach links auf ein Grundstück fahren, wobei es zum Zusammenstoß des Wagens mit dem entgegenkommenden Kradfahrer kam. Der 60-Jährige stürzte und starb an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der Autofahrer wurde verletzt in eine Klinik gebracht.

Ein Gutachter habe den Unfall bereits untersucht. Die Straße zwischen Lübz und der B192 bei Goldberg war längere Zeit zur Bergung gesperrt. (dpa)