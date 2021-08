Unfall auf der A24: Lkw rast in Baustelle – zwei Verletzte

Bei einem Lkw-Unfall auf der A24 zwischen Gudow und Hornbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind in der Nacht zu Mittwoch zwei Menschen verletzt worden.

Zu dem Unfall kam es, als der Fahrer eines 40-Tonners mit polnischem Kennzeichen um kurz nach Mitternacht nahezu ungebremst in einen Baustellenbereich raste. Dabei prallte der Lkw in den Anhänger eines Baustellenfahrzeugs. Gleichzeitig wurde auch der Sprinter der Autobahnmeisterei, welcher sich vor dem Sicherungsfahrzeug befand, zur Seite gedrückt. Das Sicherungsfahrzeug kippte auf die Seite und landete in der Leitschutzplanke.

Bei dem Unfall sind zwei Menschen verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Die Autobahn in Richtung Hamburg wurde während der Aufräumarbeiten für mehr als vier Stunden voll gesperrt. (ng)