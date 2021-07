Ein schlimmer Unfall auf der A7 in Höhe Volkspark hatte am frühen Donnerstagnachmittag eine verletzte Autofahrerin und einen Mega-Stau zur Folge. Ein Kleinwagen war mit einem Lkw zusammengekracht. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Süden für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Der Unfall geschah gegen 13.50 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache war es hier zu einem Zusammenstoß zwischen einem tonnenschweren Lkw und einem Skoda gekommen. Weil zunächst befürchtet werden musste, dass die Skoda-Fahrerin eingeklemmt war, rückten ein Großaufgebot der Feuerwehr, mehrere Rettungswagen und ein Notarzt an.

Hamburg: Unfall auf A7 sorgt für Mega-Stau

Kurz darauf folgte das Aufatmen an der Einsatzstelle. Die Skoda-Fahrerin war nicht eingeklemmt und wurde zum Glück nur leicht verletzt. Weil die Autobahn für die Rettungsarbeiten voll gesperrt werden musste, bildete sich binnen kürzester Zeit ein Rückstau von über acht Kilometer. Davon war dann auch die A23 betroffen. Auf der A7 wurden gegen 15 Uhr zumindest zwei Fahrstreifen Richtung Süden wieder freigegeben.