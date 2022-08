Unfall am Plöner See: Einsatzkräfte bergen toten Taucher

Am Großen Plöner See im schleswig-holsteinischen Plön ist es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Taucher kam dabei ums Leben. Seine Leiche wurde von Einsatzkräften geborgen.

Der Mann war ersten Erkenntnissen nach mit einem befreundeten Tauch-Partner im Bereich des ehemaligen Heims ins Wasser gegangen. An der Abbruchkante, in mehreren Metern Tiefe, sollen sie den Kontakt zueinander verloren haben.

Unfall am Großen Plöner See: Einsatzkräfte bergen toten Taucher

Kräfte von der Feuerwehr, vom Technischen Hilfswerk und Polizei durchkämmten den See, am Himmel kreiste ein Hubschrauber der Bundespolizei.

Nach mehreren Stunden die Gewissheit: Der Taucher war bei dem Unfall ums Leben gekommen. Seine Leiche kam in die Rechtsmedizin. Die Ermittlungen dauern an. (dg)