Gangster wollen Geldautomaten sprengen – Anwohner evakuiert

Schon wieder haben Gangster versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. In Schönkirchen (Kreis Plön) sind die Kriminellen am frühen Montag jedoch gestört worden. Die Polizei ermittelt.

Ein Zeuge informierte die Polizei gegen 4 Uhr darüber, dass sich drei verdächtige Personen im Vorraum einer Bank an der Mühlenstraße aufhielten. Anschließend flüchteten sie in einem Auto in Richtung Muxall.

Drohne bei der Fahndung eingesetzt

Die Einsatzleitstelle schickte sofort mehrere Streifenwagen los, um nach den Tätern zu suchen. Eine Drohne wurde ebenfalls eingesetzt. Zunächst war nicht auszuschließen, dass die Täter Sprengstoff zurückgelassen hatten – die Anwohner wurden evakuiert und die Straßenkreuzung gesperrt. Letztendlich wurde jedoch keine Gefahr festgestellt und die Sperrung aufgehoben.

Die Plöner Kriminalpolizei untersucht den Vorfall und bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen oder Hinweise zu einem schnell fahrenden Wagen in der Gegend haben, sich zu melden. Informationen werden unter (0431) 160 3333 entgegengenommen.