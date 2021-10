Schlimmer Unfall auf der Autobahn A20 bei Mönkhagen (Stormarn): Als ein Audi-Fahrer mit hohem Tempo auf die Autobahn einfädeln wollte, kam es hier zum Crash. Vier Menschen wurden verletzt, zwei davon schwebten in Lebensgefahr. Die Autobahn wurde in Richtung Segeberg voll gesperrt.

Der Unfall passierte gegen 11.25 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Mönkhagen. Laut Polizeiangaben wollte hier der Fahrer eines mit vier Personen besetzter Audi A6 auf die Autobahn auffahren. Als der Fahrer eines herannahenden Autos auf die linke Fahrspur wechselte um dem Audi das Einfädeln zu ermöglichen, gab der A6-Fahrer Gas und zog nach links.

Nach Unfall auf Autobahn – zwei Personen in Lebensgefahr

Weil in diesem Moment ein weiterer Wagen mit hoher Geschwindigkeit heran brauste verriss der Audi-Fahrer das Lenkrad nach rechts um einen Unfall zu vermeiden. Und das hatte Folgen. Der Audi geriet außer Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Einer der Insassen wurde aus dem Auto geschleudert. Zwei weitere Insassen, ein Mann und eine Frau, mussten von der Feuerwehr schwer verletzt aus dem Wrack geschnitten werden. Ein vierter Mitfahrer konnte sich leicht verletzt selbst befreien.

Mehrere Rettungswagen und die Feuerwehr rückten an. Zwei Notärzte wurden mit verschiedenen Rettungshubschraubern eingeflogen. Während die Polizei die Autobahn in Richtung Segeberg voll absperrte, versorgte der Rettungsdienst die Verletzten. Alle kamen in eine Klinik. Bei zwei Unfallopfern bestand Lebensgefahr. Erst nach über 2 Stunden konnte die Autobahn wieder freigegeben werden.