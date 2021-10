Schlimmer Unfall auf der A7 bei Schnelsen! In der Nacht zu Samstag sind drei Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Alle kamen in eine Klinik. Die Autobahn war bis zum Morgen in Richtung Süden voll gesperrt.

Der Unfall geschah laut Polizeiangaben gegen 3.10 Uhr in Höhe Schnelsen. Hier sei ein Pkw beim Einscheren auf die A7 mit einem Lkw kollidiert. In der Folge kam das Auto ins Schleudern. Darin wurden zwei Erwachsene und ein Kind (10) verletzt. Der Fahrer (50) erlitt bei dem Crash schwere Verletzungen. Die Beifahrerin (29) und das Kind mussten aus dem Wrack befreit werden. Alle kamen in eine Klinik.

Unfall auf A7: Feuerwehr befreit Mann und Kind aus Auto

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Rund 40 Retter waren im Einsatz. Die Autobahn A7 wurde in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt. Durch umhergeflogene Autoteile musste auch die Gegenfahrbahn teilweise kurzzeitig gesperrt werden.

Wie ein Polizeisprecher der MOPO bestätigte, konnte die Autobahn erst gegen 7.20 Uhr wieder vollumfänglich freigegeben werden.