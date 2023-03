Überholversuch endet in schwerem Crash – mehrere Verletzte

Zwei Kleinwagen und ein Wohnmobil sind am Donnerstag auf der B430 bei Aukrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in einen Unfall verwickelt worden. Offenbar ging ein Überholversuch kräftig schief. Eine Person schwebt in Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen sollen sich zwei Autofahrer am Donnerstagmittag mit ihren Kleinwagen immer wieder auf der B430 überholt haben, hieß es von der Polizei. Gegen 13 Uhr setzte der Fahrer eines Opel Corsa erneut zum Überholen an, touchierte dabei das andere Fahrzeug – und geriet in den Gegenverkehr.

B430 bei Aukrug: Opel-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Dort übersah der Fahrer offenbar, dass ihm ein Mercedes-Wohnmobil entgegenkam. Bei hohem Tempo krachten die Fahrzeuge anschließend zusammen. Durch die Schwere des Aufpralls wurde der Motorblock des Opels aus dem Auto gerissen, dieser landete einige Meter weiter in einem Graben

Das Wohnmobil rutschte nach dem Aufprall in eine Böschung, genau wie das dritte Fahrzeug. Rettungskräfte mussten den Opel-Fahrer aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde lebensgefährlich verletzt und kam per Hubschrauber in eine Klink.

Der Fahrer des Wohnmobils verletzte sich schwer, auch er kam in eine Klinik. Der Fahrer des anderen Kleinwagens wurde leicht verletzt. Rund zweieinhalb Stunden war die B430 für die Unfallarbeiten gesperrt.