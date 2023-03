Mitten in der Nacht: Mann legt zwei Feuer binnen 30 Minuten in Hamburger Wohnhaus

Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Donnerstag zwei Mal binnen 30 Minuten zu Brandeinsätzen in einem Wohnhaus in Neugraben ausgerückt. Die Polizei nahm einen möglichen Brandstifter fest.

Laut Feuerwehr wurden die Retter gegen 0.35 Uhr in den Ohrnsweg gerufen. Hier hatten Anwohner eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus gemeldet. Einigen Menschen war der Fluchtweg abgeschnitten. Deshalb wurde eine höhere Alarmstufe ausgelöst. Zwei Löschzüge rückten an.

Neugraben-Fischbek: Zwei Einsätze binnen 30 Minuten

Wie die Polizei bestätigte, habe eine Fußmatte gebrannt. Die Feuerwehr löschte den Schwelbrand. Die Retter waren gerade wieder in der Wache, da kam der nächste Alarm aus dem Haus. Diesmal brannten ein Karton und eine Türzarge. Auch diesen Brand hatten die Retter rasch unter Kontrolle. Der Mieter (54) der Wohnung wurde festgenommen und einem Amtsarzt zugeführt.